В начале июля главный тренер «Ливерпуля» высказался в духе Арсена Венгера: «Если Окслейд останется здоров, для нас это как новый трансфер. То же самое с Рианом Брустером – он очень талантлив. Еще один новый игрок. То же с Джо Гомесом и Адамом Лалланой». Венгер приравнивал восстановившихся игроков и талантливых тинейджеров к новичкам, чтобы замаскировать скудный трансферный бюджет, но у Клоппа для этого другие причины.

Немец сохранил лидеров и поверил, что «Ливерпулю» не нужно усиление. После сверхуспешного прошлого сезона (Кубок чемпионов и 97 очков в чемпионате) действительно трудно представить, на какой позиции Клоппу пригодится новая звезда. Меньше чем за неделю до закрытия трансферного окна единственные новички «Ливерпуля» – 17-летний Сепп ван ден Берг из голландского «Зволле» и 16-летний Харви Эллиотт, который провел три матча за «Фулхэм».

Презентация Сеппа ван ден Берга в «Ливерпуле»Getty Images

Для конкуренции с «Сити» и европейского триумфа в прошлом сезоне Клоппу понадобились рекордные Ван Дейк и Алиссон. Теперь он уверен, что сохранит уровень без вложений. «Мы здесь не для того, чтобы люди смотрели и восхищались новыми игроками, – скептически сказал Юрген в апреле. – Задача в том, чтобы сделать команду сильнее. Есть разные способы добиться этого, и я думаю, что тренировки – лучший из них».

Клопп доказал, что его методы работают, но принял слишком радикальную позицию насчет трансферов. Тренер «Ливерпуля» зря свел вопрос о силе команды к противопоставлению тренировок и трансферов – это не разные методы, а необходимые аспекты подготовки. Даже результат команды в прошлом сезоне не оправдывает бездействия – после успехов важно развиваться, а не стоять на месте.

Опыт чемпионов АПЛ опровергает Клоппа. В 2008-м «Манчестер Юнайтед» поднялся на вершину еврофутбола. Единственным трансфером на выход стал травматичный Луи Саа, который почти не участвовал в завоевании дубля. Несмотря на это, «Юнайтед» все лето вел сложные переговоры со скупым «Тоттенхэмом» ради покупки звездного Бербатова, хотя в команде остались Руни, Тевес, Роналду и талантливые юниоры.

Позиция Фергюсона заключалась в том, что даже чемпионской команде нужен прогресс. Без новичков быстро отстанешь от конкурентов, а успехи останутся в прошлом. «Он никогда не зацикливался на одном моменте, – объяснил Райан Гиггз. – Он знал, какие позиции понадобится усилить, а какие обновить, и всегда смотрел в будущее». Трансфер Бербатова за 33 млн евро не казался необходимым после побед в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, но помог команде защитить титул в АПЛ и снова дойти до финала главного еврокубка в 2009-м.

Того же принципа придерживается и современный «Манчестер Сити». «Горожане» набрали сумасшедшие 198 очков за два года в чемпионате Англии, но Гвардиола продолжает работу и внутри команды, и на трансферном рынке. Клуб выложил рекордные 70 млн евро за Родри и торгуется с «Ювентусом» за Канселу, хотя еще два года назад направо в защиту купил Кайла Уокера за 50 млн.

Формально Клопп сохранил 99% прошлогодней мощи, но футбол не статичен, и в этом сезоне «Ливерпуль» столкнется с новыми проблемами. Перед тренером встала задача сохранить мотивацию игроков после величайшего разочарования – они провели невероятную кампанию в чемпионате и все равно остались вторыми. Мощный трансфер не только помог бы «Ливерпулю» на поле, но и убедил бы игроков, фанатов и соперников, что клуб настроен исправить ошибку.

Юрген Клопп и Пеп ГвардиолаSID

Предсезонная подготовка показала, что в команде не все идеально, как расписал Клопп. Вернувшийся Окслейд-Чемберлен пока не готов к роли «нового игрока» ни психологически, ни физически: «Я немного страдаю. Забыл, как долго не играл, и провел последние матчи не на том уровне, на каком хотел. Другие ребята тоже устали по ходу предсезонки, но для меня это настоящий шок». Пока в центре поля у «Ливерпуля» Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо и Кейта – двое первых вымотались за предыдущий сезон, а последний пока не оправдал потраченных денег.

В атаке «Ливерпуля» тоже не все гладко. Клопп не заменил опытного Старриджа – формально гениальную тройку Салах-Фирмино-Мане страхуют лишь Ориджи и Шачири, который то травмируется, то лайкает твиты с критикой Клоппа. В прошлом сезоне звезды «Ливерпуля» избежали повреждений, но сейчас ситуация усложнилась: Фирмино провел лето на Кубке Америки, а Салах и Мане играли за сборные в Африке. После второго лета без нормального отдыха у игроков меньше шансов сохранить уровень – достаточно вспомнить Алексиса, который каждое лето пахал за Чили и перенапрягся.

В защите без прикрытия остался Энди Робертсон – Клопп отпустил Камачо и Морено. В случае травмы шотландца по ходу сезона Юргену придется раскрывать кого-то из игроков на новом амплуа. Нечто подобное произошло уже летом: Робертсон перенес операцию на руке из-за инфекции и пропустил старт предсезонки. В товарищеских матчах можно заменить лучшего латераля Англии 18-летним воспитанником Яссером Ларуси, но вряд ли такой прием сработает в матче против «Сити» в чемпионате или в плей-офф ЛЧ.

Энди РобертсонPA Sport

Возможно, рассуждения по поводу травм и формы игроков кажутся надуманными, но их подтверждает календарь «Ливерпуля». В этом сезоне у команды Клоппа больше матчей, чем год назад – это сильно перекроит расписание. К чемпионату, двум кубкам и ЛЧ добавились матч за Суперкубок Европы и поездка на Клубный чемпионат мира зимой, когда английские клубы и так играют каждые три дня.

Это подразумевает, что «Ливерпуль» ждут переносы, а от игроков потребуется идеальная физическая подготовка – ведь они остались без усиления. Например, в прошлом сезоне «Реал» провел последние матчи на Клубном чемпионате мира 19 и 22 декабря. В этот раз финал назначили на 21 декабря, а в актуальном календаре АПЛ команду Клоппа ждут игры 21, 26, 28 декабря и 1 января. Втиснуть в такой график полуторанедельное турне в Катар вряд ли получится без потерь.

Алекс Окслейд-ЧемберленPA Sport

Конечно, сам по себе КЧМ не оправдал бы дорогой трансфер Пепе или рискованную покупку Фекира. Но такая сделка, с одной стороны, ослабила бы давление на футболистов нынешнего состава, а с другой – мотивировала сыграть еще сильнее. Известно, что психологически оставаться на вершине и отстаивать статус лучшего всегда сложнее, чем добиваться его впервые. Для «Ливерпуля» вызов еще жестче – команда одновременно стала откровением чемпионата и проиграла гонку за титул.

В прошлом сезоне этот состав «Ливерпуля» сотворил сенсацию и в Англии, и в Европе, но превзойти достижения под новыми нагрузками и без страховки почти нереально. Клопп добровольно поставил себя в трудную ситуацию. В прошлом сезоне он сплотил команду, использовал грамотную тактику и зарядил энергией клуб. Теперь ему нужно повторить все это без права на ошибку.

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