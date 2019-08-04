Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра рассказал об отношении к форварду «Барселоны» Луису Суаресу, с которым в 2011 году у него произошел конфликт на расовой почве.

«Я не ненавижу его и никогда не ненавидел. Хотя тогда я хотел ударить его по лицу, но я не могу ненавидеть кого-то. В моем сердце нет ненависти. Я могу реагировать, но ненависть -– слишком сильное слово для меня, – рассказал Эвра в интервью Daily Mail

Я не знаю, является ли Суарес расистом. Не знаю его семью. Не знаю его происхождения. Но расизм сильно распространился за долгие годы, и в тот день он случился.

Когда мы пошли на слушание, я сказал, что не хочу наказания для Суареса, потому что не знаю его достаточно близко, чтобы объявить расистом. Хотя он использовал расистское слово. Я даже не знаю, хороший ли он человек. У нас был один эпизод. В то время я бы не поехал с ним в отпуск, но я его не ненавижу».

Патрис ЭвраGetty Images

Также Эвра обеспокоен расизмом и другими глобальными проблемами в мире.

«Когда я играл в Италии, фанаты кидали бананы и ухали. Но когда ты силен внутри, эти ситуации не касаются тебя. Они делают тебя сильнее. В своей жизни я прошел через многое, поэтому бананы и обезьяньи звуки не могут причинить мне боль.

Мы живем в 2019 году. Такие ситуации переросли в привычку, и это очень плохо. Мы можем говорить о терроризме, и когда где-то взрывается бомба, мы просто говорим: «О, еще одна».

Нас не шокирует общество, в котором мы живем. Но я беспокоюсь, что может произойти что-то очень серьезное, поэтому мы должны остановить подобное».

Эвра выступал за «МЮ» с 2006-го по 2014-й.

В результате скандала Суарес был оштрафован на 44 тысячи долларов и забанен на 8 матчей.

На прошлой неделе Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android