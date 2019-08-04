«Эвертон» объявил о трансфере нападающего «Ювентуса» и сборной Италии Мойзе Кина. 19-летний игрок подписал с мерсисайдцами контракт на 5 лет.

По данным Sky Sports, сумма сделки составила 30 млн евро. Мойзе взял в новом клубе 27-й номер.

«Я очень горд носить футболку «Эвертона». Отдам себя всего этому клубу, – цитирует игрока официальный сайт «ирисок». – Подписал контракт с «Эвертоном», потому что это клуб, который смотрит в будущее, как и я. Знаю о его статусе. У него большие амбиции, поэтому я буду усердно трудиться, чтобы мы достигли целей, к которым стремимся».

Кин стал пятой летней покупкой «Эвертона» после Андре Гомиша, Фабиана Делфа, Жан-Филиппа Гбамина и Йонаса Лёссля.

В марте Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии за 61 год.

В прошлом сезоне Серии А Мойзе забил 6 мячей в 13 играх за «Ювентус».

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