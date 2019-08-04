Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как после победы в Лиге чемпионов ему позвонил Хосеп Гвардиола.

«Это тебя, босс!» – сказал врач Ли Нобс. Я взглянул на экран, где было написано: «Пеп». Я на 100% был уверен, что это мой Пеп – Пеп Линдерс [член тренерского штаба Клоппа]! Я подумал: «Хорошо, но странно». Только когда я начал говорить, понял, что это был другой Пеп.

Мы говорили о том, что это был отличный сезон, много шутили. Мы оба были в хорошем настроении!» – поделился Клопп с Goal.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» Клоппа справился с «Тоттенхэмом» (2:0).

В чемпионате победил «Сити» Пепа, опередив «красных» на одно очко.

Клопп допустил ошибку, о которой предупреждал Фергюсон. В новом сезоне «Ливерпуль» ослабнет

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