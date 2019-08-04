Getty Images
«Когда я заговорил, понял, что это был другой Пеп». Клопп – о разговоре с Гвардиолой после финала ЛЧ
Соперники у поля, джентльмены в жизни.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как после победы в Лиге чемпионов ему позвонил Хосеп Гвардиола.
«Это тебя, босс!» – сказал врач Ли Нобс. Я взглянул на экран, где было написано: «Пеп». Я на 100% был уверен, что это мой Пеп – Пеп Линдерс [член тренерского штаба Клоппа]! Я подумал: «Хорошо, но странно». Только когда я начал говорить, понял, что это был другой Пеп.
Мы говорили о том, что это был отличный сезон, много шутили. Мы оба были в хорошем настроении!» – поделился Клопп с Goal.
- В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» Клоппа справился с «Тоттенхэмом» (2:0).
- В чемпионате победил «Сити» Пепа, опередив «красных» на одно очко.
Клопп допустил ошибку, о которой предупреждал Фергюсон. В новом сезоне «Ливерпуль» ослабнет
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте