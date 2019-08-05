Зинедин Зидан не отпускает мечты о Поле Погба, которому посвящал сантименты на пресс-конференциях.

По сообщению The Times, «Реал» сделал еще один оффер по французу, но «МЮ» не устроили условия. Мадридцы предложили Хамеса и 30 млн евро, но «Манчестер» не собирается расставаться с Погба менее чем за 160 млн. В недавнем интервью Оле-Гуннар Сульшер заявил, что доволен Полем и развеял слухи о его уходе.

Ранее сообщалось, что Погба пропустил матч с «Миланом» из-за желания перейти в «Реал».

В прошлом сезоне Поль оформил 13 голов и 9 ассистов за 35 матчей АПЛ.

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