Фанаты «Эвертона» запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на антирасистский баннер в честь новичка команды Мойзе Кина.

Сбор успешно преодолел установленную планку в тысячу фунтов менее чем за день. Болельщики «ирисок» хотят таким образом выразить поддержку молодому итальянцу, сообщает Sky Sports.

Кин подвергся расистским оскорблениям в апреле 2019 года во время матча «Кальяри» – Ювентус».

19-летний форвард перешел в английским клуб за 30 млн евро.

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