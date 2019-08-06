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Фанаты «Эвертона» собрали тысячу фунтов на антирасистский баннер в поддержку Кина
Удивительно, но Малком здесь ни при чем.
Фанаты «Эвертона» запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на антирасистский баннер в честь новичка команды Мойзе Кина.
Сбор успешно преодолел установленную планку в тысячу фунтов менее чем за день. Болельщики «ирисок» хотят таким образом выразить поддержку молодому итальянцу, сообщает Sky Sports.
- Кин подвергся расистским оскорблениям в апреле 2019 года во время матча «Кальяри» – Ювентус».
- 19-летний форвард перешел в английским клуб за 30 млн евро.
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