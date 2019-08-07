Защитник сборной Португалии Жоау Канселу перешел в «Манчестер Сити». Он подписал с «горожанами» 6-летнее соглашение.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 25-летний футболист будет зарабатывать на «Этихаде» 4,5 миллиона евро за сезон. Сделка состоялась за 65 млн евро.

В обратном направлении проследовал защитник Данило. Зарплата 28-летнего латераля сборной Бразилии в Италии составит 3,5 млн евро в год, а контракт заключен до 2024 года. Он обошелся «Ювентусу» в 37 млн евро.

Канселу провел в «Ювентусе» один сезон, туринцы выкупили его за 40 млн евро у «Валенсии».

Данило оказался в «Сити» в 2017-м после трансфера из «Реала» за 35 миллионов евро.

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