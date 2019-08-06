20-летний нападающий сборной Азербайджана Ренат Дадашов подписал четырехлетний контракт с «Вулверхэмптоном».

В прошлом сезоне Дадашов выступал за португальский «Эшторил». При этом «Вулверхэмптон» сразу отправил 20-летнего форварда в годичную аренду в «Пасуш де Феррейра».

«Ренат – потрясающий молодой футболист, за которым мы пристально следили в прошлом сезоне. И мы рады приветствовать его в нашем клубе», – сказал спортивный директор «Вулвс» Кевин Телуэлл.

«При работе на трансферном рынке мы сконцентрированы не только на настоящем, но и на будущем. В лице Рената мы подписали игрока, который вырастет в фантастического футболиста. В нем есть все, что мы ищем в новичках. Сейчас он отправляется в «Пасуш» для развития, чтобы вернуться футболистом даже лучшим, чем есть сейчас», – заявил Телуэлл.

Ренат – продукт немецкого футбола. Он выступал за «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг», пока не перешел в португальский «Эшторил». Также Дадашова вызывали в молодежные сборные Германии различных возрастов, в 2017-м он сменил футбольное гражданство и заиграл за Азербайджан.

В чемпионате Португалии-2018/19 Ренат забил четыре мяча в 22 матчах.

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