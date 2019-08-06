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«Челси» извинился за бывшего скаута клуба, которого обвиняют в педофилии
Эдди Хит на протяжении нескольких лет насиловал мальчиков.
Руководство «Челси» извинилось за действия бывшего скаута команды Эдди Хита, который работал в клубе в 70-х.
В ходе расследования были рассмотрены показания 23 свидетелей. 15 из них сообщили о «серьезных и недвусмысленных сексуальных посягательствах», в том числе изнасилование. По словам одного из пострадавших, молодые футболисты (от 10 до 17 лет) боялись сотрудника клуба из-за его влияния на их будущую карьеру, пишет BBC Sport.
«Совет директоров хочет поблагодарить всех свидетелей, которые оказали помощь в составлении отчета, и приносит извинения за ужасный опыт, который вынуждены были получить некоторые наши бывшие игроки», – говорится в сообщении на сайте «Челси».
В отчете упоминается бывший помощник главного тренера «Челси» Дарио Гради, которого обвиняют в попытках скрыть действия Хита.
Большинство свидетелей признались, что пережитое насилие по-прежнему влияет на их повседневную жизнь. Многие после этого бросили футбол.
- Хит умер в 1983 году.
- Руководство «Челси» выразило готовность к финансовой компенсации пострадавшим.
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