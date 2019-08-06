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Бывший фронтмен Oasis предложил Краучу сыграть на бас-гитаре в его группе
Правда, всего лишь на один день.
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч пригласил экс-фронтмена группы Oasis Лиама Галлахера на Crouchfest – серию подкастов на BBC Sport.
Футболист и музыкант хорошо пообщались – Галлахер предложил Краучу сыграть на бас-гитаре в его новой группе. «Он сказал мне, чтобы я выучил одну мелодию, и тогда смог бы сыграть с ними на одном из концертов», – цитирует Питера Farout Magazine.
Крауч не скрывает любви к любви к инди-року, участвует в музыкальных фестивалях и продвигает малоизвестные группы через соцсети.
- Этим летом 38-летний Крауч объявил о завершении карьеры.
- Oasis распался в 2009-м после конфликта братьев Галлахер.
- Братья Галлахеры – большие фанаты «Ман Сити».
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