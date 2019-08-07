Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сложностях при изучении иностранного языка в Великобритании.

«Я учил разговорный английский по сериалу «Друзья». Его легко понять. Ты пытаешься смотреть.

При изучении иностранного языка есть различные уровни. Сначала я понимал людей, которые говорили со мной как с иностранцем. То есть они понимали, что я не говорю по-английски как на родном языке, и такие: «При-вет, мис-тер Клопп». Вот с чего я начинал, и это было мило.

Но потом я понял, что они забыли о том, что я иностранец, и заговорили значительно быстрее. И это было просто вау. Со временем понимаешь все лучше и лучше, поэтому я так много слушаю радио.

Затем пытаешься смотреть фильмы, потому что это следующий уровень. В кино герои говорят на диалекте и не произносят каждый звук четко. И тебе нужно успевать за всеми дурацкими разговорами с экрана.

Самое простое для понимания немцев по-английски – это «Друзья». Простые диалоги, отчетливо слышишь каждое слово. Поэтому мы и смотрим этот сериал.

– Если бы вы были персонажем «Друзей», кем бы вы были?

– Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Девушки нравятся мне больше, чем парни, не смог бы сыграть кого-то из героинь.

– Я бы сказала, что вы Джоуи.

– Да нет. Джоуи – да. Но, к сожалению, я, возможно, умнее его, но никогда не умел так же хорошо общаться с девушками, как он. «Как поживаешь?» – вот это все никогда не работало», – сказал Клопп в эфире радиостанции BBC Radio 5.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. За это время он трижды признавался тренером месяца в АПЛ и взял Лигу чемпионов-2018/19.

Сериал «Друзья» выходил на NBC с 1994 по 2004 гг. Шоу получило шесть наград «Эмми» и один «Золотой глобус».

Клопп допустил ошибку, о которой предупреждал Фергюсон. В новом сезоне «Ливерпуль» ослабнет

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