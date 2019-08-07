Руководство «Манчестер Юнайтед» наказало бельгийского нападающего команды Ромелу Лукаку за неявку на тренировочную базу.

4 августа Ромелу был замечен на базе «Андерлехта», за который он выступал в 2009-11 годах. На следующий день бельгиец обязан был явиться на тренировку «красных дьяволов», но не сделал этого. Клуб потребовал с Лукаку объяснений, но до сих пор не дождался их. В наказание футболист будет оштрафован на максимальную сумму в 435 тысяч евро, передает The Mirror.

Лукаку почти в открытую хочет покинуть «Олд Траффорд».

Предметный интерес к 26-летнему бельгийцу проявляют «Интер» и «Ювентус», но «МЮ» пока отверг все предложения.

Tuttosport: «Интер» не готов платить 88 млн евро за Лукаку и рассматривает вариант с Кавани

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