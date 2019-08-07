Британский филиал компании LELO, разрабатывающей и производящей секс-игрушки, БДСМ-аксессуары и продукты для массажа, провел опрос о половой жизни футбольных болельщиков. Специалисты опросили более 4000 фанатов и попросили их оценить качество занятий сексом и степень удовлетворенности партнеров.

На первом месте оказались поклонники «Тоттенхэма». 71% опрошенных фанов «шпор» заявили, что их партнер достигает оргазма при каждом совместном половом акте. Болельщики «Челси», «МЮ» и «Манчестер Сити», в среднем, получили оценку 6,22 из 10 – столько партнеров доходят до кульминации при сексе с фанами этих трех топ-клубов.

Хуже всего дела обстоят у «Брайтона». Парни и девушки болел этого клуба достигают оргазма 4,6 раза из 10. Однако 87% фанатов «чаек» заявили, что занимаются любовью минимум раз в неделю. Наименее сексуально активными оказались болельщики «Вест Хэма». 19% из них заявили, что никогда не испытывали близости.

«Мы хотим, чтобы люди по всей стране перенесли в спальню ту страсть и преданность, которую отдают футболу. Наше исследование показывает огромные различия между качеством секса у фанатов всех команд Премьер-лиги. Результаты также говорят о том, что ваше выступление не обязательно переходит в степень удовлетворенности вашего партнера.

Со стартом нового футбольного сезона мы призываем британцев этим летом заняться совершенно другим видом спорта», – сказала секс-эксперт LELO UK Кэти Мойл.

Чемпионат Англии-2019/20 стартует матчем «Ливерпуль» – «Норвич» 9 августа в 22:00 мск.

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» встречаются в 13-м туре, их игра назначена на 23 ноября.

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