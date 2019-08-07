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Бергкамп, Анри и внезапно Аршавин. Все великие голы «Арсенала» в АПЛ

Бергкамп, Анри и внезапно Аршавин. Все великие голы «Арсенала» в АПЛ
Eurosport

11 мин. назад

Видео, от просмотра которого невозможно оторваться.

Официальный YouTube-канал АПЛ выложил видео с лучшими голами в истории Арсенала». В ролик попали гениальные творения таких легенд, как Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Андрей Аршавин.

В видео собраны все голы клуба с момента основания АПЛ, то есть с 1992 года.

  • Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год.
  • Гол Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасла» в 2017 году был признан болельщиками лучшим в истории АПЛ.
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