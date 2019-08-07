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Салах пожертвовал 3 млн долларов на восстановление Национального института рака в Египте

Салах пожертвовал 3 млн долларов на восстановление Национального института рака в Египте
Eurosport

10 мин. назад

Мохамед – человек с большим сердцем.

Главная ударная сила «Ливерпуля» Мохамед Салах пожертвовал 3 млн долларов на восстановление Национального института исследования рака в Каире, возле которого 5 августа произошел мощный взрыв.

Египетские СМИ сообщили о 16 погибших и 21 раненом. Причиной взрыва стало столкновение автомобиля с другими транспортными средствами на встречной полосе.

  • В прошлом году Мохамед Салах выделил 660 тысяч евро египетской больнице на покупку медицинского оборудования, используемого для лечения детей больных раком.
  • В родной деревне Нагриг он строит школы и больницы.
  • 9 августа «Ливерпуль» сыграет в первом туре АПЛ дома против «Норвича».

«Это неуважение к частной жизни». Салах не смог отправиться в мечеть из-за осаждающих дом фанатов

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