К 89-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов-2002/03 «Манчестер Юнайтед» уделывал «Маккаби» со счетом 4:1. Назначенный в ворота израильтян пенальти не влиял на исход игры, поэтому Дэвид Бекхэм с чистой совестью передал мяч блондинистому Тарзану. Диего Форлан пробил низом и испытал неописуемое облегчение – спустя 27 игр он наконец-то отличился за «МЮ».

Вербуя уругвайца в декабре 2000-го, сэр Алекс Фергюсон рассчитывал на более результативного игрока. Шотландский коуч настолько верил в потенциал молодого форварда, что не отступил, даже когда руководство «Индепендьенте» начало шантажировать менеджера предложением «Мидлсбро». Ферги лично убедил Диего в переходе, а «Юнайтед» переслал в Аргентину 11 миллионов евро.

«Мой бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер как-то сказал, что я тренируюсь усерднее, чем любой другой игрок, с которым он когда-либо играл», – признался однажды Форлан. Только трудолюбие не особо помогло уругвайцу в Англии. Диего жутко не фартило: нападающий обстреливал штанги и перекладины, пулял мячи на трибуны и не забивал из выгоднейших позиций.

В такие моменты Форлан успокаивал себя тем, что в жизни есть куда более серьезные проблемы, чем нереализованный голевой момент. Диего уяснил это еще в 12, когда старшая сестра попала в серьезное ДТП и выжила только благодаря финансовой помощи Диего Марадоны, которого знал глава семейства. Тогда же Форлан-младший твердо решил, что станет успешным футболистом и сможет купить сестренке любое лекарство.

17 голов в 98 матчах – слабый показатель успешности. Но если учесть, что 61 игру Форлан начал со скамейки, а в 43 провел на поле меньше 20 минут, статистика не кажется такой ужасной. При этом большинство мячей Качавачи (так уругвайца прозвали в честь длинноволосой ведьмы из аргентинского мультика) положил, выходя в старте. Более частым появлениям в основе мешала голландская машина. «Ван Нистелрой хотел солировать на острие, это в его стиле. Поэтому, когда Руд и Форлан играли вместе, никакой химии не возникало», – объяснял сэр Алекс. Ферги не хотел рушить то, что и так работало, поэтому часто оставлял Диего за бортом.

Уругваец поквитался с голландцем за недостаток игрового времени на предсезонке летом 2003-го в Портленде. Форлан приметил на базе теннисный корт и дождался пока представители руководства «МЮ» закончат игру. Диего принял ракетку у исполнительного директора Алана Гилла и попался на глаза Ван Нистелрою – страйкер любил теннис и предложил одноклубнику сыграть.

Постепенно к корту начали подтягиваться другие футболисты, не устоял и Фергюсон. «Я хорошо выступал на юниорском уровне. Не думаю, что все из собравшихся об этом знали», – вспоминал Форлан. Как минимум один человек точно был не в курсе – Ван Нистелрой не ожидал столь сильной подачи. Под крики Роя Кина и Себастьяна Верона Качавача вынес голландца, а сэр Алекс поднял немного наличных – коуч, конечно же, знал о скрытом таланте латиноамериканца. Диего действительно был в порядке и даже в дружеской игре с Маратом Сафиным не выглядел жалко.

В раздевалке у Форлана не было никаких проблем – в Уругвае он учился в англоязычной школе, поэтому быстро сдружился с партнерами и персоналом. Болельщики тоже любили Тарзана и не забудут как минимум два момента. В топе – дубль в ворота «Ливерпуля», после которого фанаты сочинили кричалку: «Диего, воу-оу, Диего, воу-оу, он приехал из Уругвая и заставил скаузеров плакать». Услышав это на «Олд Траффорд» в 2017-м, Жозе Моуринью не понял, о ком речь – разъяснять древнюю легенду пришлось Майклу Кэррику.

Одним из самых эпичных моментов в английской карьере стал матч против «Саутгемптона». За 10 минут до конца игры Диего вышел на замену при ничейном счете и сотворил красоту из-за пределов штрафной. «На радостях я снял футболку. Правда, под ней было два комплекта термобелья, и я понял, что быстро натянуть все обратно не получится. После возобновления игры торс еще оставался голым, но когда мяч оказался рядом, я побежал за ним и совершил перехват. Фанаты аплодировали стоя, это был самый счастливый момент в «МЮ», – поделился приятными воспоминаниями Форлан.

Приключения уругвайца в Англии закончились в 2004-м, когда Диего ослушался босса. Фергюсон приказал Форлану играть в бутсах с длинными шипами, хотя форвард испытывал при этом дискомфорт. Нападающий следовал совету в течение нескольких игр, но перед матчем с «Челси» напялил обувь с короткими шипами. В решающий момент Диего поскользнулся перед воротами. «После свистка я побежал в раздевалку, чтобы быстро переодеть бутсы, но Фергюсон поймал меня. Он схватил бутсы и бросил их на пол», – повезло, что не в лицо.

Больше Форлан не сыграл за «Манчестер» ни одного матча и в 25, переполненный мотивацией, перебрался в Испанию, где провел лучшие годы. С «Вильярреалом» уругваец дошел до полуфинала Лиги чемпионов, с «Атлетико» (еще без Диего Симеоне) выиграл Лигу Европы и неприлично много забивал – без Ван Нистелроя поблизости Диего дважды получил «Золотую бутсу» и два раза стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Пик карьеры Форлана выпал на чемпионат мира-2010 в ЮАР, где капитан сборной Уругвая подарил болельщикам парочку скримеров и заслуженно забрал приз лучшему игроку турнира.

Диего ФорланGetty Images

Качавача распрощался с футболом в 40. Анализируя карьеру, уругваец поражается сам себе: «У меня нет слов, я даже представить такого не мог. Это намного больше того, о чем я мечтал ребенком». Ссора с одним из самых титулованных тренеров мира вряд ли входила в детские планы, но неудача в «МЮ» не повлияла на успех. Тем более, Форлан и Фергюсон давно помирились – можно спокойно отдыхать.

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