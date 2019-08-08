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Полиция Мерсисайда ведет расследование по поводу расистских твитов фаната «Эвертона» в адрес Салаха

Полиция Мерсисайда ведет расследование по поводу расистских твитов фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

«Ириски» готовы содействовать в раскрытии преступления.

Полиция Мерсисайда ведет расследование по поводу оскорбления форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на расовой почве в твиттере.

Расистский пост разместил якобы болельщик «Эвертона» (во всяком случае он так представился). Запись была несколько раз репостнута. «Преступление на почве ненависти недопустимо в любом проявлении. Те, кто используют интернет для оскорблений, должны понимать, что они нарушают закон», – цитирует обращение полиции BBC.

Уже есть реакция «ирисок»: «Мы решительно осуждаем любые проявления расизма. Мы предоставили все материалы властям и пытаемся выяснить, действительно ли пользователь твиттера относится к нашему клубу».

  • Салах играет в «Ливерпуле» с 2017 года.
  • «Эвертон» – один из самых принципиальных соперников «красных».

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