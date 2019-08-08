Трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» находится под угрозой срыва из-за возможной травмы игрока.

У 23-летнего немца подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена. Вероятность того, что Сане придется лечь на операцию и пропустить около полугода очень высока. Мюнхенцам же нужно усиление прямо сейчас, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли в твиттере.

Травму Сане получил в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что немец договорился с «Баварией» о годовой зарплате в 18 млн евро.

Трансфер Лероя в немецкий клуб оценивается от 100 до 150 млн евро.

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