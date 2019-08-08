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«Не после того, как поступили с Малкомом». Болази отказался переходить в ЦСКА из-за расизма
Слов самого футболиста «Зенита» видимо ему недостаточно.
Форвард «Эвертона» Янник Болази опроверг информацию о возможном переходе в ЦСКА. Футболист не хочет ехать в Россию из-за возможных проблем с расизмом.
«Нет, не после того, как поступили с Малкомом», – написал Болази в твиттере.
- Фанатский сектор «Зенита» на матче с «Краснодаром» вывесил баннер «Спасибо руководству за верность традициям», но ряд иностранных медиа интерпретировали его как «Не подписывайте черных».
- Футболист, его мама и клуб опровергли информацию о расистских оскроблениях.
FARE – «Зениту»: «Баннер в адрес Малкома – расизм, не отрицайте»
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