Защитник сборной Бразилии Давид Луис стал футболистом «Арсенала».

32-летний футболист прошел медицинское обследование и подписал соглашение. На «Эмирейтс» он будет выступать под 23-м номером. Источники BBC Sport заявили, что «Челси» получил за Луиса 8,6 миллиона евро.

В мае 2019-го Давид продлил контракт с «синими» на два сезона и покидает «Стэмфорд Бридж» после 6,5 лет в команде.

После трансфера бразильца у «Челси» осталось трое центральных защитников – Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен. Лондонцы не могут совершать трансферы до января 2020 года из-за запрета ФИФА.

6 августа «Арсенал» продал капитана Лорана Косьельни в «Бордо» за 5 миллионов евро. Помимо Давида Луиса у «канониров» четверо центральных защитников – это Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос, Костас Мавропанос и Шкодран Мустафи.

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