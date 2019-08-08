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Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»
Внутригородской трансфер.
Защитник сборной Бразилии Давид Луис стал футболистом «Арсенала».
32-летний футболист прошел медицинское обследование и подписал соглашение. На «Эмирейтс» он будет выступать под 23-м номером. Источники BBC Sport заявили, что «Челси» получил за Луиса 8,6 миллиона евро.
В мае 2019-го Давид продлил контракт с «синими» на два сезона и покидает «Стэмфорд Бридж» после 6,5 лет в команде.
- После трансфера бразильца у «Челси» осталось трое центральных защитников – Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен. Лондонцы не могут совершать трансферы до января 2020 года из-за запрета ФИФА.
- 6 августа «Арсенал» продал капитана Лорана Косьельни в «Бордо» за 5 миллионов евро. Помимо Давида Луиса у «канониров» четверо центральных защитников – это Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос, Костас Мавропанос и Шкодран Мустафи.
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