Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в MLS.

«Ди Си Юнайтед» видит в немце замену Уэйну Руни, который через полгода отправится в «Дерби» в качестве играющего тренера.

Переход Озила зависит то того, получится ли у Озила расширить сеть своей кофейни Steps Coffee. У футболиста в планах увеличить число точек до 39-ти, одну кофейню Озил как раз планирует открыть в Вашингтоне. Возможно, на домашней арене «Ди Си Юнайтед», сообщает The Athletic.

Сейчас сеть Steps Coffee насчитывает три заведения в Лондоне.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.

Озил изобрел особую технику подсечки мяча. После завершения карьеры он будет как Паненка и Зидан