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Озил может перейти в «Ди Си Юнайтед». Трансфер зависит от кофейного бизнеса Месута
У немецкого полузащитника есть дела помимо футбола.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в MLS.
«Ди Си Юнайтед» видит в немце замену Уэйну Руни, который через полгода отправится в «Дерби» в качестве играющего тренера.
Переход Озила зависит то того, получится ли у Озила расширить сеть своей кофейни Steps Coffee. У футболиста в планах увеличить число точек до 39-ти, одну кофейню Озил как раз планирует открыть в Вашингтоне. Возможно, на домашней арене «Ди Си Юнайтед», сообщает The Athletic.
- Сейчас сеть Steps Coffee насчитывает три заведения в Лондоне.
- Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
Озил изобрел особую технику подсечки мяча. После завершения карьеры он будет как Паненка и Зидан
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