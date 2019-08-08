Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал форму нападающего Ромелу Лукаку.

«Он сам признал, что весит слишком много, – привел слова Невилла Goal.com – Он весит больше 100 кг и при этом играет за «МЮ»! Он отлично справится в «Интере» и забьет много мячей, но непрофессионализм заразителен».

Ранее стало известно, что Лукаку договорился о переходе в «Интер». Скорее всего, о трансфере объявят в ближайшее время.

Бельгиец перешел в «МЮ» из «Эвертона» за сумму в районе 80 млн евро в 2017 году.

Ранее Лукаку выступал за «Андерлехт», «Вест Бромвич» и «Челси».

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