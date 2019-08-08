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Невилл: «Лукаку весит больше 100 кг, непрофессионализм заразен»

Невилл: «Лукаку весит больше 100 кг, непрофессионализм заразен»
Eurosport

56 мин. назад

Жесткое прощание от легенды.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал форму нападающего Ромелу Лукаку.

«Он сам признал, что весит слишком много, – привел слова Невилла Goal.com – Он весит больше 100 кг и при этом играет за «МЮ»! Он отлично справится в «Интере» и забьет много мячей, но непрофессионализм заразителен».

Ранее стало известно, что Лукаку договорился о переходе в «Интер». Скорее всего, о трансфере объявят в ближайшее время.

  • Бельгиец перешел в «МЮ» из «Эвертона» за сумму в районе 80 млн евро в 2017 году.
  • Ранее Лукаку выступал за «Андерлехт», «Вест Бромвич» и «Челси».

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