Представитель «Кристал Пэлас» заявил, что клуб завершил работу на летнем трансферном рынке и не совершит до дедлайна ни одного перехода.

Это значит, что нападающий ЦСКА Федор Чалов не присоединится к лондонской команде этим летом. Об этом пишут журналисты Sky Sports.

Также звезда «Пэлас» Уилфрид Заха не покинет британскую столицу ради перехода в «Эвертон». Sky Sports сообщал, что Заха в последний день дозаявок не тренируется с общей группой и занимается в зале. Это связано с тем, что форвард подал запрос о трансфере.

Ранее «Кристал Пэлас» предлагал за 21-летнего форварда московского ЦСКА 16,2 миллиона евро, а также 2,2 млн евро в качестве бонусов. Затем их оффер вырос до 25 миллионов евро, но армейцы также его не приняли и не продали Чалова в Англию. «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА согласится на трансфер Федора в «Пэлас» за 30 миллионов евро.

Лондонский клуб летом 2019-го продал Аарона Уан-Биссаку в «МЮ» за 54 миллиона евро и потратил на новичков всего 2,7 млн евро.

«Пэлас» – беспросветный ноунейм». Сага с Чаловым как показатель неадекватности русского футбола

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