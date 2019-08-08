«Манчестер Сити» подтвердил, что нападающий Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

После травмы Сане покинул поле, а осмотр показал, что в ближайшую неделю немцу потребуется операция, передает пресс-служба «горожан».

Ранее сообщалось, что «Бавария» ведет активные переговоры по трансферу Сане. Мюнхенский клуб заплатил бы за игрока 110 млн евро и предложил ему зарплату в 18 млн евро в год, но серьезная травма наверняка помешает переходу Сане этим летом.

Восстановление от разрывов крестообразных связок обычно занимаем как минимум полгода.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в 2016 году за 55 млн евро.

В сезоне-2017/18 немца выбрали лучшим молодым игроком АПЛ.

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