«Тоттенхэм» – лучший на рынке, «Арсенал» и «МЮ» провалились. Оценили трансферы топ-клубов АПЛ

«Сити»

После массовой закупки новичков летом 2017 года Пеп Гвардиола предупредил: дальше «Сити» будет делать по одному-два приобретению. Не соврал. Прошлым летом клуб подписал только Рияда Мареза, сейчас – Родри и Жоао Канселу.

Приобретение испанца закроет самую уязвимую позицию «Сити» – команда больше не будет зависеть от формы Фернандиньо и получит в опорную зону игрока, которого называют новым Бускетсом. Приход Канселу добавит разнообразия на правом фланге и позволит перевести Рахима Стерлинга налево – португалец обеспечит ширину в атаке, англичанин заменит Лероя Сане.

Совсем идеальным окно бы сделала покупка центрального защитника – команда лишилась Венсана Компани, но искать прямую замену бельгийцу не стали. Просматриваются две логичных цепочки: во-первых, в «Сити» уже привыкли к отсутствию Компани; во-вторых, позицию могут закрыть Фернандиньо (опыт игры в прошлом сезоне) и Кайл Уокер (опыт игры за сборную).

Оценка – 8 из 10

«Ливерпуль»

В первый год работы в Англии Юрген Клопп сказал: «Кажется, в этой стране думают, что команду могут сделать сильнее только трансферы. Я думаю, что тренировки – тоже». В прошлом сезоне «Ливерпуль» качественно прибавил за счет новичков, но сейчас Юрген прорабатывает вторую стратегию.

У него есть не только ресурсы в виде тренерских идей, но и куча like a new signing игроков. Алекс Окслейд-Чемберлен вернулся после травмы и добавит скорости консервативной полузащите. Адам Лаллана освоил за лето новую роль и точно попадет в важную для английского сезона ротацию. Джердан Шачири и Наби Кейта адаптировались к философии и помогут уникальными качествами – передачами вразрез и продвижением мяча.

Наби Кейта, «Ливерпуль» – «Челси»Getty Images

Исходящие трансферы тоже не понизят оценку Клоппу: клуб избавился либо от совсем неопытных ребят (Уилсон, Вудберн), либо от игроков, потерявших доверие Юргена (Морено, Старридж), либо от парней, которые уже мотались по арендам (Ингз, Груйич). Плюс не забываем, как «Ливерпуль» тщательно прорабатывает покупки: Клопп уже подтвердил, что этим летом «красные» прощупывали варианты на будущее. Так уже было с Алиссоном, Ван Дейком и Кейта.

Оценка – 7 из 10

«Челси»

С одной стороны, у клуба были связаны руки – сработал трансферный бан. С другой, «Челси» лишился самого яркого игрока АПЛ и ключевого футболиста атаки. В прошлом сезоне Эден Азар был вовлечен в 50% голов – и это только за счет забитых мячей и ассистов. Потерять его в любой год – уже трагедия. Потерять его без возможности заменить и с тренером, у которого всего один сезон работы – катастрофа.

В ужасных условиях «Челси» сделал максимум, чтобы сформировать достойный состав Фрэнку Лэмпарду. Помогли зимний трансфер Кристиана Палисика и выкуп Матео Ковачича. Правда, большие сомнения есть даже по ним: американец никогда не был результативным игроком, хорват едва ли пройдет в схему Лэмпса, где есть только два опорника.

Продажа Давида Луиза – еще один непонятный жест. Даже в прошлом сезоне бразилец был сверхполезен в развитии атак – он вырос в лидера АПЛ по передачам вразрез, хотя играл только в защите. Лэмпард культивирует розыгрыши от вратаря – такой игрок бы ему явно пригодился. Смущает не только их ссора, но и альтернатива: Зума, Кристенсен и Рюдигер пасуют далеко не так круто.

Оценка – 6 из 10

«Тоттенхэм»

Самое мощное окно среди грандов, но оно было успешным еще после покупки Тангая Ндомбеле. Француз – прямая замена Мусса Дембеле. Без него «шпоры» выдали лучший сезон в эпоху Маурисио Почеттино (финал ЛЧ + место в топ-4), но один из худших по качеству игры. Недостаток крутых кадров в полузащите – главная причина. Приход Ндомбеле – прекрасная попытка решить проблему. Тангай наиболее близок к Дембеле с точки зрения дриблинга и отбора. Он сочетает оба качества – «шпоры» вновь могут строить игру через полузащиту.

Танги НдомбелеGetty Images

Поздние покупки Ло Чельсо и Сессеньона лишь украсили бизнес. Ло Чельсо может сыграть на всех позициях в полузащите и уже сейчас выглядит перспективной заменой Кристиану Эриксену (датчанин отказывается продлевать контракт). Сессеньон – небольшой апгрейд на левом фланге защиты. Там Почеттино вконец рассорился с Данни Роузом.

Слегка смазал картину правый фланг. «Шпоры» расстались с Кираном Триппьером, но не подготовили замену. Англичанин был совсем плох в защите, но компенсировал это навесами в стиле Бекхэма. Без него «Тоттенхэм» остался с нестабильным Орье и неопытным Уокер-Питерсом. Вероятно, ставка – на коллективную защиту и прежний прессинг. С Ндомбеле это вполне реально.

Оценка – 9 из 10

«Арсенал»

Ограниченный бюджет, безусловно, вмешался в планы, но клуб нелепо распорядился деньгами. Почти всю сумму «Арсенал» спустил на игрока, который лишь добавит головной боли Унаи Эмери – речь про Николя Пепе. Вдобавок, не было такой необходимости в Киране Тирни – Сеяд Колашинац мощно отыграл прошлый сезон. Куда логичнее выглядело усиление центра защиты – там «Арсеналу» не хватало как количества, так и качества.

Перед закрытием окна клуб все-таки инвестировал в позицию. 8,7 млн евро за Давида Луиса – хорошая сделка с точки зрения финансов, но бразилец не подходит клубу чисто стилистически. Он может быть прекрасен в команде, которая мало обороняется и много атакует. Но в команде, которой приходится часто играть без мяча, проявляются все его защитные слабости. В прошлом сезоне «Арсенал» был 15-м в лиге по времени, проведенном на своей трети поля (29% времени). «Челси» был третьим (24%). Этот сценарий точно не для Луиса.

Расставание с Лораном Косьельни вышло не очень красивым, но едва ли оно ударит по «Арсеналу» непосредственно в игре. Другое дело – уход Аарона Рэмзи. Валлиец предлагал отличные открывания и умные решения с мячом – даже с приходом Дани Себальоса в полузащите нет сопоставимого по уровню игрока. Линия стала слабее.

Оценка – 5 из 10

«МЮ»

Это первое окно Эда Вудворда, когда видна хоть какая-то стратегия. Еще в начале июня источники The Telegraph говорили, что «МЮ» осознанно врывается на британский рынок. Результат: все три летних новичка – британцы.

Пугает лишь несоответствие их качеств стилю, который навязывает Уле-Гуннар Сульшер. Норвежец перестраивает «Юнайтед» на континентальную модель с владением мячом, короткими розыгрышами и прессингом после потери мяча. Магуайр не подходит чисто по скорости – «МЮ» будет использовать высокую линию защиты. Ван-Биссака показывал космические цифры в отборе благодаря нагрузке – в «Юнайтед» ему придется эволюционировать. Наконец, Джеймс шикарен в контратаках – он был бы полезен в прошлом сезоне, когда команда играла вторым номером во всех топовых матчах.

Жозе Моуринью и Эд ВудвордEurosport

Уход Эрреры и Лукаку лишил «МЮ» глубины сразу на двух позициях, но клуб все-таки сохранил Поля Погба. Это главная позитивная новость – возможно, она даже перекрывает неприятные ощущения от других трансферов. Поль просто слишком важен для Сульшера.

Оценка – 5,5 из 10

Крутой подкаст про старт АПЛ:

Кто разыграет титул, что будет с «Челси», как будет страдать «Арсенал». Превью к старту АПЛ

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