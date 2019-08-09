Отсутствие игроков в воскресном матче связано с инцидентом, случившимся в конце июля.

Тогда на машину Месута, в которой находился Сеад, напала банда вооруженных грабителей на мопедах. Защитник выскочил из тачки и распугал нападавших, так что оба футболиста остались целы.

Тем не менее, полиция все еще расследует инцидент, и «Арсенал» решил не задействовать игроков в первом туре против «сорок». Парни не принимали участие в товарищеской игре с «Лионом», но оба были в составе против «Барсы» в последнем контрольном матче.

«Благополучие игроков и их семей всегда является для нас самым важным. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть парней на поле и более не будем давать комментарии на эту тему», – приводит заявление клуба Sky Sports.

В отсутствие Колашинаца позицию левого защитника «канониров» в предстоящем матче скорее всего закроет Начо Монреаль.

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