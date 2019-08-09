Первый матч нового сезона АПЛ «Ливерпуль» провел сверхмощно, вкатив новичку лиги «Норвичу» 4 мяча еще в первом тайме. Омрачает результат травма основного голкипера «красных» Алиссона.

Беккер неудачно ввел мяч от ворот, упал на газон и схватился за бедро. Врачи долго колдовали над бразильцем, но в игру он не вернулся и на 39 минуте был заменен.

Вместо Алиссона на поле вышел Адриан – испанский новичок команды, который занял место ушедшего в «Брюгге» Симона Миньоле. «Ливерпуль» подписал парня лишь 4 дня назад, долго ждать дебюта не пришлось.

Алиссон – победитель Лиги чемпионов и Кубка Америки.

Несколько дней бразилец был самым дорогим вратарем в истории – до перехода Кепы в «Челси».

Клопп допустил ошибку, о которой предупреждал Фергюсон. В новом сезоне «Ливерпуль» ослабнет

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