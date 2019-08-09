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Алиссон травмировался в матче открытия АПЛ
Все выглядит довольно серьезно.
Первый матч нового сезона АПЛ «Ливерпуль» провел сверхмощно, вкатив новичку лиги «Норвичу» 4 мяча еще в первом тайме. Омрачает результат травма основного голкипера «красных» Алиссона.
Беккер неудачно ввел мяч от ворот, упал на газон и схватился за бедро. Врачи долго колдовали над бразильцем, но в игру он не вернулся и на 39 минуте был заменен.
Вместо Алиссона на поле вышел Адриан – испанский новичок команды, который занял место ушедшего в «Брюгге» Симона Миньоле. «Ливерпуль» подписал парня лишь 4 дня назад, долго ждать дебюта не пришлось.
- Алиссон – победитель Лиги чемпионов и Кубка Америки.
- Несколько дней бразилец был самым дорогим вратарем в истории – до перехода Кепы в «Челси».
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