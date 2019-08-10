«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче открытия нового сезона АПЛ – 4:1.

Первый мяч «Ливерпуля» в АПЛ-2019/20 забил мужчина по фамилии Хэнли. Вы ничего не пропустили, это был автогол.

Дальше «красные» справились своими силами. Фирмино покатил на Салаха, египтянин вбежал в глубь штрафной и катнул в дальний угол.

Через 10 минут Мо подал с углового точнейше на голову Ван Дейку, которому даже не пришлось высоко выпрыгивать.

Под занавес тайма Трент Александер-Арнольд оформил первый ассист в сезоне. Защитник принял мяч на правой бровке и навесил в центр штрафной, где Ориги изящным кивком запустил мяч мимо Тима Крула.

Гол имел неприятный привкус, поскольку за несколько минут до четвертого взятия ворот «Ливерпуль» потерял основного вратаря Алиссона.

«Норвич» размочил счет во втором тайме. Лучший бомбардир прошлого сезона Чемпионшипа Пукки вышел один на один с Адрианом и покатил мимо сменщика Алиссона.

«Ливерпуль» открыл сезон матчем за Суперкубок, где проиграл «Сити» по пенальти.

«Красные» – победители последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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