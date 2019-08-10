Травма Алиссона создаст «Ливерпулю» проблемы. Виноваты трансферные правила Англии и его дублер

«Ливерпуль» крайне бодро начал сезон АПЛ и ясно дал понять, чего ждать от себя в дальнейшем. Будет много темпового давления и прорывов через фланги, будет выжигание в центре поля и стены в обороне. Такой ситуация рисовалась ровно до 39-й минуты игры с «Норвичем».

Потом Алиссон уже при счете 3:0 слишком резко начал атаку длинным пасом и свалился на газон. По картинке показалось, что у бразильца проблемы с задней поверхностью бедра, Клопп на послематчевой пресс-конференции заявил, что у кипера травма икроножной мышцы: «Он точно не сыграет в среду [против «Челси» в Суперкубке Европы], но, к счастью, это не проблемы с коленом или перелом». Сейчас в «Ливерпуле» с особым трепетом будут ждать более детального медобследования кипера, потому что без него составить достойную конкуренцию «Сити» будет архисложно.

Вполне понятно, что Клопп во время почти беспереходного трансферного окна в последнюю очередь думал о том, что Алиссон получит травму в первом же туре. Однако благоразумно отпустил Симоне Миньоле в «Брюгге», а на его место бесплатно привез Адриана из «Вест Хэма». Испанец – точно менее мемный персонаж, чем бельгиец, но 100% менее надежный, чем Алиссон.

В прошлом сезоне Адриан накопил в «Вест Хэме» всего 5 матчей (все в кубках против ноунеймов и слабаков), в которых словил 8 мячей. Целый сезон он готовился к роли дублера и обживался на лавке. Привык. А теперь ему придется прыгать и тащить в воротах команды, которая всерьез намерена остановить машину Гвардиолы в АПЛ. Занятие довольно сомнительное и с Алиссоном (прошлый сезон тому подтверждение), а с условием наличия в воротах несыгранного с обороной испанца – и вовсе безумное.

Придумать какое-то решение Клоппу в сложившейся ситуации почти невозможно. Купить Алиссону более релевантную альтернативу невозможно (окно в Англии закрылось 9 августа), а дублером Адриана и назначен 20-летний ирландец Каоимин Келлеер. Так что Юргену остается надеяться на то, что травма бразильского вратаря окажется несерьезной, но даже с ее учетом «Ливерпулю» будет непросто. Правда, Клоппу вполне может и повезти, потому что Адриан хоть и просидел весь прошлый сезон на лавке, но вратарских навыков мог и не потерять, а они у него есть. В каждом из сезонов за «Вест Хэм» (за исключением прошлого) он оформлял больше трех сэйвов за матч, причем минимум 1,5 раза спасал команду после ударов из штрафной, и все это при минимум 15 играх за сезон. Короче говоря, все не так критично, вот только Адриану еще предстоит набрать форму – в «Ливерпуле» он тренируется всего 5 дней.

Восстановление от травм икроножной мышцы у профессиональных футболистов занимает от 2 недель до 6, а за это время «Ливерпуль» точно сыграет в Суперкубке Европы с «Челси», съездит в гости к «Саутгемптону» и примет «Арсенал» в рамках АПЛ. И если потерять ничего не значащий, но важный для истории и констатации силы, европейский трофей не страшно, то потенциальная потеря очков как минимум в двух встречах чемпионата грозит «Ливерпулю» недосягаемостью «Манчестер Сити» с самого начала. Опять же, вспоминая прошлый сезон, для победы может не хватить и 97 баллов.

«Ливерпуль» – «Норвич» – 4:1

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