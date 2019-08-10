«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче открытия нового сезона АПЛ – 4:1. В первый час игры «красные» издевались над «канарейками» и по счастливой случайности не забили пятый мяч.

Салах подобрал мяч на фланге, немного пофинтил, а потом отдал волшебный скрытый пас на Александер-Арнольда. Защитник ворвался в штрафную, прострелил на дальнюю штангу, но Фирмино пробил мимо ворот.

«Ливерпуль» выиграл десятый подряд матч АПЛ.

Александер-Арнольд – первый игрок в лиге с 2015 года, отметившийся ассистами в пяти подряд матчах.

«Ливерпуль» открыл сезон матчем за Суперкубок, где проиграл «Сити» по пенальти.

4 гола «Ливерпуля», которые немного утешат «красных» в ожидании новостей по Алиссону

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