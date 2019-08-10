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Клопп рассказал о серьезности травмы Алиссона

Клопп рассказал о серьезности травмы Алиссона
Eurosport

1 час назад

Бразильский вратарь не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Норвич» в первом туре АПЛ (4:1), но победа была омрачена травмой Алиссона. Вратарь поскользнулся при выносе мяча и покинул поле на 39-й минуте.

«Посмотрим, насколько серьезная травма и что с ней делать. Алиссон повредил икроножную мышцу. Продолжить матч он не смог. И это всегда нехороший знак. В среду он точно не сыграет», – цитирует Клоппа журналистка ESPN Мелисса Рэдди.

Скорее всего, Алиссона заменит Адриан, которого «Ливерпуль» выловил на фри.

  • Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет в Стамбуле 14 августа.
  • В составе «красных» «Норвичу» забили Мо Салах, Дивок Ориги и Вирджил ван Дейк. Грант Хэнли срезал мяч в свои ворота и стал автором первого гола в новом сезоне.

Травма Алиссона создаст «Ливерпулю» проблемы. Виноваты трансферные правила Англии и его дублер

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