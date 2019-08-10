Формы «Сити», «Ливерпуля» и «МЮ» на новый сезон. Во что оделись клубы АПЛ

Согласно исследованию Calcioefinanza, самая высокая средняя цена на джерси среди чемпионатов топ-5 у Серии А – там футболка стоит 100 евро. В АПЛ чуть дешевле – 92 евро.

Но мы же знаем, что в Англии все равно все круче, в том числе и дизайн джерси. Оцени домашние и выездные комплекты всех команд АПЛ-2019/20.

Не забывай кликать на картинку, чтобы увидеть выездную форму.

«Ливерпуль» в красивой алой форме обыграл в первом туре АПЛ-2019/20 «Норвич» (4:1).

Команда Клоппа выиграла десятый подряд матч АПЛ.

Действующий чемпион Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет 10 августа на выезде против «Вест Хэма». Матч начнется в 14:30 (мск).

А вот еще большое превью к старту АПЛ:

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