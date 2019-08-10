Бывший тренер «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью проведет сезон-2019/20 в роли эксперта.

Португалец заключил соглашение с каналом Sky Sports. Дебют Жозе состоится 11 августа в игре между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«АПЛ – особый турнир, который требует для победы много усилий. Sky Sports – дом АПЛ, и мне очень приятно стать частью команды», – сказал Жозе.

Португалец мог вернуться к работе еще зимой, но отклонил предложение из Китая, которое позволило бы ему стать самым высокооплачиваемым тренером в истории. Также у Жозе была возможность вернуться в Португалию и возглавить «Бенфику», но и этот вариант не заинтересовал специалиста.

Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в середине прошлого сезона за неудовлетворительные результаты.

Матч «Челси» – «МЮ» начнется 11 августа в 18:30 (мск).

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