Официальный YouTube-канал АПЛ выложил видео с лучшими голами в истории «Манчестер Сити». В ролик попали гениальные творения таких легенд, как Серхио Агуэро, Шона Райт-Филлипса и Венсана Компани.

В видео собраны все лучшие голы клуба с момента основания АПЛ, то есть с 1992 года.

На счету Агуэро 231 гол в 338 матчах за «Сити» во всех турнирах.

Венсан Компани покинул «горожан» этим летом после 11 сезонов в команде.

Шон Райт-Филлипс с 2015 года выступает в США.

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