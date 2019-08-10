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Агуэро, Райт-Филлипс и чудо-пушка Компани. Самые пестрые голы «Манчестер Сити» в АПЛ
Видео, от просмотра которого невозможно оторваться.
Официальный YouTube-канал АПЛ выложил видео с лучшими голами в истории «Манчестер Сити». В ролик попали гениальные творения таких легенд, как Серхио Агуэро, Шона Райт-Филлипса и Венсана Компани.
В видео собраны все лучшие голы клуба с момента основания АПЛ, то есть с 1992 года.
- На счету Агуэро 231 гол в 338 матчах за «Сити» во всех турнирах.
- Венсан Компани покинул «горожан» этим летом после 11 сезонов в команде.
- Шон Райт-Филлипс с 2015 года выступает в США.
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