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Алиссон вылетел на полтора месяца и не сыграет за Суперкубок Европы, а еще с «Арсеналом»
У «Ливерпуля» проблемы.
26-летний бразилец Алиссон травмировал икроножную мышцу правой ноги в матче первого тура АПЛ с «Норвичем» (4:1).
«Ливерпуль» лишился основного вратаря ориентировочно до середины-конца сентября, утверждает журналист Daily Mail Доминик Кинг.
Бразилец точно не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси», а также пропустит матч чемпионата страны с «Арсеналом» (24 августа).
- Вратарь покинул «Энфилд» на инвалидной коляске.
- По итогам сезона-2018/19 Алиссон выиграл «Золотую перчатку» АПЛ.
Кто разыграет титул, что будет с «Челси», как будет страдать «Арсенал» – в подкасте Eurosport.ru.
Травма Алиссона создаст «Ливерпулю» проблемы. Виноваты трансферные правила Англии и его дублер
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