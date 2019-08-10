26-летний бразилец Алиссон травмировал икроножную мышцу правой ноги в матче первого тура АПЛ с «Норвичем» (4:1).

«Ливерпуль» лишился основного вратаря ориентировочно до середины-конца сентября, утверждает журналист Daily Mail Доминик Кинг.

Бразилец точно не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси», а также пропустит матч чемпионата страны с «Арсеналом» (24 августа).

Вратарь покинул «Энфилд» на инвалидной коляске.

По итогам сезона-2018/19 Алиссон выиграл «Золотую перчатку» АПЛ.

Кто разыграет титул, что будет с «Челси», как будет страдать «Арсенал» – в подкасте Eurosport.ru.

Травма Алиссона создаст «Ливерпулю» проблемы. Виноваты трансферные правила Англии и его дублер

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