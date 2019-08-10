«Манчестер Сити» начал защиту чемпионского титула в Премьер-лиге с гостевого разгрома «Вест Хэма» (5:0).

Начало победе положил Габриэл Жезус, который на 25-й минуте замкнул прострел Кайла Уокера, прорвавшегося по флангу.

Приличный счет сохранился по итогам первого тайма, но во второй половине «горожане» взялись за дело. Спустя 6 минут после выхода команд на поле Кевин де Брёйне стянул на себя трех опекунов, а потом катнул мяч всеми забытому Рахиму Стерлингу.

На 75-й минуте Стерлинг издевательским образом оформил дубль. Сначала он отпасовал Рияду Марезу, выскочил за спины защитников, получил обратный пас, обработал мяч и исполнил свечу.

Спустя еще 10 минут Марез заработал пенальти, а Серхио Агуэро исполнил приговор.

Уже в добавленное время Марез снова вывел один на один с вратарем Стерлинга, а Рахим поймал Лукаша Фабианьского на противоходе и записал себе в актив первый хет-трик сезона.

«Сити» вышел на первое место, обогнав «Ливерпуль», который был скромнее в матче с «Норвичем» (4:1).

Во втором туре команда Гвардиолы примет «Тоттенхэм», а «Вест Хэм» заглянет в гости к «Брайтону».

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