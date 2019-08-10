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Гиггз: «Погба следовало бы пнуть на тренировке: Роналду это помогло»
Дедовский, но эффективный метод.
Легенда «МЮ» Райан Гиггз дал совет по перевоспитанию полузащитника «дьяволов» Поля Погба.
«Пинайте его на тренировках. Но сейчас такого больше не происходит. Постепенно это уходит в прошлое. Я не говорю, что нужно пинать всех подряд. Но так Роналду стал лучше.
Скоулз дал ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом. Внезапно что-то щелкает в тебе: ты понимаешь, что нельзя увлекаться дриблингом, иначе тебя наподдадут.
Я читал интервью Компани по окончании сезона, и он приверженец старой школы. Его спросили о неделе, предшествовавшей последней игрой в Брайтоне, и он сказал: «Иногда я должен дать кому-то пинка». Думаю, что «Сити» этого будет не хватать в наступившем сезоне», – цитирует Гиггза Evening Standard.
- В 35 матчах чемпионата Англии-2018/19 Поль Погба забил 13 мячей (9 с пенальти) и отдал 9 результативных передач.
- В 2016-м Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро. На тот момент француз был самым дорогим футболистом мира.
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