Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал отменный гол Габриэла Жезуса при счете 2:0 в стартовом матче АПЛ-2019/20 против «ВестХэма».

«Нужно быть готовым психологически, когда VAR не на твоей стороне. При 3:0 игра почти сделана, но при 2:0 ситуация совершенно иная.

Надо сохранять спокойствие, быть сильным. Видеоповторы изменят динамику игры не только для команд, но и для зрителей. Это будет хорошим уроком для нас на будущее», – цитирует Пепа BBC.

Зато VAR помог в случае с пенальти, исполняемым Серхио Агуэро. Аргентинец не забил с первой попытки, но с помощью видеоарбитра было установлено, что игрок лондонцев вбежал в штрафную до удара. Со второй попытки Агуэро забил.

«Сити» выиграл со счетом 5:0.

Издевательская свеча Стерлинга и другие алмазы «Сити» с избиения «Вест Хэма»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android