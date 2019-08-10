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Гвардиола – об отмененном голе Жезуса: «Нужно быть готовым психологически, когда VAR не за тебя»
VAR заставляет изучать новые аспекты футбольной психологии.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал отменный гол Габриэла Жезуса при счете 2:0 в стартовом матче АПЛ-2019/20 против «ВестХэма».
«Нужно быть готовым психологически, когда VAR не на твоей стороне. При 3:0 игра почти сделана, но при 2:0 ситуация совершенно иная.
Надо сохранять спокойствие, быть сильным. Видеоповторы изменят динамику игры не только для команд, но и для зрителей. Это будет хорошим уроком для нас на будущее», – цитирует Пепа BBC.
- Зато VAR помог в случае с пенальти, исполняемым Серхио Агуэро. Аргентинец не забил с первой попытки, но с помощью видеоарбитра было установлено, что игрок лондонцев вбежал в штрафную до удара. Со второй попытки Агуэро забил.
- «Сити» выиграл со счетом 5:0.
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