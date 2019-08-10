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Гвардиола – об отмененном голе Жезуса: «Нужно быть готовым психологически, когда VAR не за тебя»

Гвардиола – об отмененном голе Жезуса: «Нужно быть готовым психологически, когда VAR не за тебя»
Eurosport

56 мин. назад

VAR заставляет изучать новые аспекты футбольной психологии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал отменный гол Габриэла Жезуса при счете 2:0 в стартовом матче АПЛ-2019/20 против «ВестХэма».

«Нужно быть готовым психологически, когда VAR не на твоей стороне. При 3:0 игра почти сделана, но при 2:0 ситуация совершенно иная.

Надо сохранять спокойствие, быть сильным. Видеоповторы изменят динамику игры не только для команд, но и для зрителей. Это будет хорошим уроком для нас на будущее», – цитирует Пепа BBC.

  • Зато VAR помог в случае с пенальти, исполняемым Серхио Агуэро. Аргентинец не забил с первой попытки, но с помощью видеоарбитра было установлено, что игрок лондонцев вбежал в штрафную до удара. Со второй попытки Агуэро забил.
  • «Сити» выиграл со счетом 5:0.

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