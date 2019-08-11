Безграничная любовь к кумиру может закончиться серьезной травмой, но иногда вознаграждается.

11-летний Луис Фаулер и его 10-летний брат Айзек поджидали Мохамеда Салаха возле тренировочной базы «Ливерпуля» в Мелвуде. Когда футболист сел в автомобиль, Луис и Айзек побежали за его машиной. Они размахаивали руками, чтобы привлечь внимание Мо, и старший на полной скорости влетел в фонарный столб и разбил нос.

Салах немедленно остановил машину и вышел, чтобы удостовериться, что с парнем все в порядке. И заодно исполнил их мечту – сделал фото.

«Спасибо тебе, Мо, что вышел и проверил моих ребят, после того как Луис отправил себя в нокаут», – написал в твиттере отчим малышей Джо Купер.

Как объяснил отчим, ребята все каникулы фотографировались со своими кумирами, и Салах – один из последних футболистов «Ливерпуля», которых не хватало в коллекции малышей.

Луис был госпитализирован, в больнице ему вправили нос.

«Ливерпуль» начал сезон-2019/20 с разгрома «Норвича» (4:1). У Салаха победный гол.

(Фото: твиттер отчима Луиса и Айзека)

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