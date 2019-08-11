Официальный YouTube-канал АПЛ выложил видео с лучшими голами в истории «Манчестер Юнайтед». В ролик попали гениальные творения таких легенд, как Криштиану Роналду, Уэйна Руни, Эрика Кантона и многих других.

В видео собраны все лучшие голы клуба с момента основания АПЛ, то есть с 1992 года.

Кто разыграет титул, что будет с «Челси», как будет страдать «Арсенал» – в подкасте Eurosport.ru.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android