Getty Images

Страйки Роналду и Кантона, бисиклета Руни. Величайшие голы «МЮ» в АПЛ

Страйки Роналду и Кантона, бисиклета Руни. Величайшие голы «МЮ» в АПЛ
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

В этом ролике есть чем полюбоваться.

Официальный YouTube-канал АПЛ выложил видео с лучшими голами в истории «Манчестер Юнайтед». В ролик попали гениальные творения таких легенд, как Криштиану Роналду, Уэйна Руни, Эрика Кантона и многих других.

В видео собраны все лучшие голы клуба с момента основания АПЛ, то есть с 1992 года.

Кто разыграет титул, что будет с «Челси», как будет страдать «Арсенал» – в подкасте Eurosport.ru.

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте