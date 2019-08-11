Экс-тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал экспертом Sky Sports и с первых же минут работы начал жечь глаголом.

«Кто может стать чемпионом Англии? Четыре команды. «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Ман Сити». Когда вчера я посмотрел на скамейку «Сити», на игроков, которые не прошли в стартовый состав, я начал верить, что даже их дубль мог бы выиграть Премьер-лигу».

«Что можно считать успешным сезоном для «Манчестер Юнайтед»? Победа в Лиге Европы», – подметил Жозе в эфире Sky.

«Сити» – победитель двух последних чемпионатов Англии с рекордным количеством очков (100 в сезоне-2017/18, 98 – в сезоне-2018/19).

В стартовом туре «горожане» уничтожили «Вест Хэм» (5:0).

Две бывшие команды Моуринью сойдутся на «Олд Траффорд» 11 августа в 18:00 (мск).

Моуринью стал экспертом Sky Sports и дебютирует на матче «Челси» – «МЮ»

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