«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в стартовом туре чемпионата Англии-2019/20 со счетом 4:0.

На 18-й минуте Счет открыл Маркус Рэшфорд, который реализовал пенальти.

Второй гол случился уже во втором тайме: Марсьяль замкнул прострел Перейры.

А уже через две минуты счет до крупного довел Рэшфорд, которого один на один с вратарем вывел Поль Погба.

Второй ассист Погба оформил на 81-й минуте. Гол на счету Дэниэла Джеймса, который дебютировал за «МЮ» – он вышел на поле на 74-й минуте.

Этот матч был дебютом Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «синих».

Во втором туре «МЮ» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Челси» – с «Лестером».

Страйки Роналду и Кантона, бисиклета Руни. Величайшие голы «МЮ» в АПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android