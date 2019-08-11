Дубль Рэшфорда и 2 гениальных ассиста Погба предельно испортили дебют Лэмпарда
«Дьяволы» уничтожили «синих» в стартовом туре АПЛ-2019/20.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в стартовом туре чемпионата Англии-2019/20 со счетом 4:0.
На 18-й минуте Счет открыл Маркус Рэшфорд, который реализовал пенальти.
Второй гол случился уже во втором тайме: Марсьяль замкнул прострел Перейры.
А уже через две минуты счет до крупного довел Рэшфорд, которого один на один с вратарем вывел Поль Погба.
Второй ассист Погба оформил на 81-й минуте. Гол на счету Дэниэла Джеймса, который дебютировал за «МЮ» – он вышел на поле на 74-й минуте.
- Этот матч был дебютом Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «синих».
- Во втором туре «МЮ» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Челси» – с «Лестером».
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