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Дубль Рэшфорда и 2 гениальных ассиста Погба предельно испортили дебют Лэмпарда

Дубль Рэшфорда и 2 гениальных ассиста Погба предельно испортили дебют Лэмпарда
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

«Дьяволы» уничтожили «синих» в стартовом туре АПЛ-2019/20.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в стартовом туре чемпионата Англии-2019/20 со счетом 4:0.

На 18-й минуте Счет открыл Маркус Рэшфорд, который реализовал пенальти.

Второй гол случился уже во втором тайме: Марсьяль замкнул прострел Перейры.

А уже через две минуты счет до крупного довел Рэшфорд, которого один на один с вратарем вывел Поль Погба.

Второй ассист Погба оформил на 81-й минуте. Гол на счету Дэниэла Джеймса, который дебютировал за «МЮ» – он вышел на поле на 74-й минуте.

  • Этот матч был дебютом Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «синих».
  • Во втором туре «МЮ» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Челси» – с «Лестером».

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