Фанаты «МЮ» снова выступили против Глейзеров. Матч с «Челси» использовали для демонстраций

Тесная связь семьи Глейзеров с «красными дьяволами» началась с 13 мая 2005 года, когда Малкольм Глейзер за 1,47 млрд долларов выкупил контрольный пакет (50% + акция) акций клуба. Еще через три дня он обладал уже 75% акций, которые автоматически давали ему полный контроль над клубом. Но в истории с резкой концентрацией бумаг в одних руках было много подковерных игр: деньги на выкуп, по слухам, Глейзер взял под залог клуба, что вызвало ярый протест болельщиков, которые даже создали альтернативный «Юнайтед оф Манчестер», еще 15 лет назад.

Дальше долг рефинансировали (клуб в нем уже не участвовал), но к зиме 2010-го фанаты все равно провели акции протеста на стадионе и около тренировочного центра команды. Акции провернули болельщики, облаченные в зеленые и золотые (желтые) цвета, которые когда-то принадлежали «Ньютон Хит» – клубу, из которого вырос «Манчестер Юнайтед». Особо инициативные даже собирались выкупить клуб у Глейзеров и делать все по уму, но американцы решительно отказались от продажи.

Фанаты «МЮ»Getty Images

Прошли годы, умер Малкольм Глейзер, а «Манчестер Юнайтед» все равно продолжает принадлежать американской семье, и это все еще бесит чопорных англичан. Еще при первоначальной продаже они опасались, что руководить одним из главных клубов мира будет малознакомая с футболом семья, и что это пойдет во вред. По их мнению, так в итоге и вышло.

Новый всплеск гнева против американцев случился после очередного (третьего за шесть лет) непопадания в Лигу чемпионов. Летом 2019-го фанаты перешли к активным действиям. Они запустили в соцсетях движение с хэштегом #GlazersOut и даже придумали мини-кодекс по использованию его в интернете.

А еще они написали открытое письмо руководству клуба, в котором задали ряд вопросов, касающихся инвестиций в клуб, уровня долга и некоторых чисто организационных моментов. Фанатов особо интересовал план по сокращению процентных платежей, размещения акций клуба на Нью-Йоркской фондовой бирже, а еще мотивы повышения з/п исполнительному директору «МЮ» Эду Вудворду. Фанатов не устроила трансферная кампания манкунианцев, которые только под занавес окна укрепили позицию центрдефа (Магуайр стал седьмым игроком на позиции) и продали в «Интер» Ромелу Лукаку, не взяв никого взамен.

Матч первого тура АПЛ против «Челси» и вовсе стал площадкой для нового проявления недовольства. Глейзерам, которых обвиняют в растратах примерно 1 млрд фунтов, отправили воздушное послание за несколько минут до старта игры. Хэштег #GlazersOut в прямом смысле пролетел над «Олд Траффорд» и сгенерировал еще больше разговоров о владельцах «МЮ».

Еще до матча в твиттере даже завязался спор бывших игроков манкунианцев по поводу Глейзеров. Легенда «красных дьяволов» Гари Невилл уверял Джона О’Кейна, что фанаты, которые протестуют против нынешнего руководства, люди совсем недалекие: «Эти идиоты думают, что окажут давление на владельцев. Владельцы не покидают клуб, если они этого не хотят или, если это не приносит им убытки. Это похоже на муху, нападающую на слона».

Примерно такой же мухой в первом туре выглядел и «Челси», который приехал на «Олд Траффорд», чтобы представить нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Временами «синие» играли очень недурно и даже обстреляли штангу и перекладину ворот Де Хеа, но только для того, чтобы потом с большей болью вспоминать о четырех пулях от «дьяволов».

«МЮ» же взобрался на вторую строчку, но, помимо ненавистного руководства, оставил еще несколько вопросов по качеству игры. Большую часть первого тайма лучше был «Челси», и именно это должно вызывать у фанатов большие вопросы, чем действия менеджеров клуба. Все-таки АПЛ – это больше про футбол, а не про махинации и сплетни.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 4:0

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