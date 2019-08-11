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Фанаты «МЮ» скандировали «Жозе Моуринью» на матче с «Челси»
Португалец оставил хорошую память.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» вспоминают Жозе Моуринью, несмотря на увольнение в декабре 2018 года.
На матче с «Челси» фанаты «дьяволов» несколько раз скандировали имя португальского коуча.
Жозе поблагодарил фанатов и помахал им рукой.
- Матч с «МЮ» стал дебютным для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «синих», которые проиграли со счетом 0:4.
- Жозе Моуринью дважды работал с лондонским клубом, а команда из Манчестера на данный момент значится последней в его послужном списке.
Моуринью стал экспертом Sky Sports и дебютирует на матче «Челси» – «МЮ»
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