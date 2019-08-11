Getty Images

Фанаты «МЮ» скандировали «Жозе Моуринью» на матче с «Челси»

Фанаты «МЮ» скандировали «Жозе Моуринью» на матче с «Челси»
Eurosport

1 час назад

Португалец оставил хорошую память.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» вспоминают Жозе Моуринью, несмотря на увольнение в декабре 2018 года.

На матче с «Челси» фанаты «дьяволов» несколько раз скандировали имя португальского коуча.

Жозе поблагодарил фанатов и помахал им рукой.

  • Матч с «МЮ» стал дебютным для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «синих», которые проиграли со счетом 0:4.
  • Жозе Моуринью дважды работал с лондонским клубом, а команда из Манчестера на данный момент значится последней в его послужном списке.

Моуринью стал экспертом Sky Sports и дебютирует на матче «Челси» – «МЮ»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте