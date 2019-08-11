Александр Зинченко показал шикарный скилл на тренировке «Манчестер Сити».

Полузащитник принял верховую передачу с другой половины поля на стопу так, что мяч практически не отскочил от нее. После чего несколько раз почеканил мяч и отпасовал партнеру.

«Сити» выиграл все 23 игры в АПЛ, в которых участвовал украинский футболист.

В прошедшем сезоне Зинченко в составе «горожан» стал обладателем английского требла: выиграл Кубок Лиги, чемпионат Англии и национальный кубок.

«Зинченко рыбачит в России. А разве войны не было?» Украинский музыкант раскритиковал игрока «Сити»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android