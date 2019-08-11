Зинченко идеально обработал сложный мяч и приклеил его к бутсе
Шикарная техника Александра.
Александр Зинченко показал шикарный скилл на тренировке «Манчестер Сити».
Полузащитник принял верховую передачу с другой половины поля на стопу так, что мяч практически не отскочил от нее. После чего несколько раз почеканил мяч и отпасовал партнеру.
- «Сити» выиграл все 23 игры в АПЛ, в которых участвовал украинский футболист.
- В прошедшем сезоне Зинченко в составе «горожан» стал обладателем английского требла: выиграл Кубок Лиги, чемпионат Англии и национальный кубок.
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