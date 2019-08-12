Опорники определили характер игры

Решение оставить в запасе Н'голо Канте и Неманью Матича – точно одна из причин, почему матч получился настолько открытым. Они играли в паре опорных «Челси» в сезоне-2016/17 и отвечали в команде Антонио Конте за компактность. Лэмпард и Сульшер оставили их в запасе, выпустив более атакующих игроков.

Это раскрутило зрелищность матча – в командах просто не было опорников, которые на крутом уровне отбирают мяч. Это одинаковым образом отразилось на командах. Без Канте «Челси» здорово пасовал в центре поля, но не мог сдержать контратаки хозяев. Без Матича «Юнайтед» проваливался в опорной зоне, но благодаря глубокой позиции Погба запускал атакующую четверку в отрыв.

«МЮ» отскочил в первый час

Журналисты, наблюдавшие за предсезонкой «Юнайтед», рассказывали: Сульшер не жалеет команду и устраивает несколько тренировок в день. Норвежца не устраивало то, в каком состоянии он подобрал игроков зимой. К концу сезона «МЮ» действительно выдохся. Сульшер хотел это исправить и навязать высокий прессинг.

Против «Челси» хозяева пытались прессинговать, но в основном хаотично. Главная проблема – в команде не понимали, как сдержать Ковачича и Джорджиньо. Десятый номер «МЮ» (по ситуации ими были Перейра и Лингард) оставался без поддержки партнеров и просто разрывался между опорными «Челси».

Перейра мечется между Ковачичем и Джорджиньо. Партнеры легко доставляют до Матео мячEurosport

Тут разрывается уже Лингард. Сначала играл по Джорджиньо, потом выдергивается на Ковачича, но, естественно, с опозданиемEurosport

Дальше гости легко переводили мяч на крайних защитников и ставили дилемму перед фланговыми нападающими «МЮ»: либо они следуют за Эмерсоном и Аспиликуэтой, но оставляют себя без контратак, либо игнорируют подключения соперников, но получают шанс в контратаках. Чаще всего Рэшфорд (он был слева) и партнер с правого края выбирали второй вариант. Шоу и Уан-Биссака оставались против двух соперников. «Челси» разрывал их на флангах и должен был забивать.

Эмерсон и Аспиликуэта вошли в топ-4 по передачам на чужой трети поля при том, что начинали игру как фланговые защитники – это не случайно. Бразилец вообще трансформировал свободу в лучший показатель по ударам (4 штуки), получил два явных момента и даже попал в штангу. На этом отрезке «Челси» точно не заслуживал проигрывать в счете.

«МЮ» спасся благодаря контратакам

Сульшер приучил, что готов рисковать в больших матчах и защищаться без крайних нападающих. По такому же сценарию «Юнайтед» получил кучу моментов у своих ворот в игре с «Тоттенхэмом», но наказал их на контратаках. «Челси» атаковал хуже «шпор», но «МЮ» и тут здорово оголил свободные зоны.

Второй гол – отличный пример этого. Сделавший ассист Перейра был соперником Эмерсона – бразилец банально не успел вернуться в защиту. Забивший Марсьяль был соперником Аспиликуэты – испанец проспал его врывание уже в штрафной, но до этого сделал рывок на 60 метров назад и явно устал.

Типичная картина второго тайма. Аспиликуэта задержался в атаке, Рэшфорд оголил его зонуEurosport

В этом смысле «Юнайтед» не поменялся по сравнению с прошлым сезоном. Сульшер по-прежнему дает свободу фулбекам соперника в надежде на то, что они немного создадут. В ответ предлагает игрокам идеальные условия для контратак. Не без везения, но именно в топовых матчах это шикарно работает.

Погба – индикатор состояния «МЮ»

У Поля четыре передачи под удар, из которых две со своей половины поля. Именно в части запуска контратак Погба невероятно важен для «МЮ». Но также у француза 11 потерь, из которых восемь – на своей половине. Некоторые из них связаны с желанием обвести там, где не нужно, некоторые – с плохой позиционной атакой «МЮ» и отсутствием вариантов.

Такой рассинхрон привычен как для самого Погба, так и для «Юнайтед». Отчасти поэтому мы не можем в точности определить и уровень Поля, и уровень команды Сульшера. Даже в крутых по результату матчах они дают серьезный повод усомниться в себе.

Защитники – слабое звено «Челси»

Лэмпард полностью поменял центр защиты: вместо Рюдигера и Луиса там вышли Кристенсен и Зума. Это было вынужденной мерой (первый травмирован, второй – в другом клубе), но уже в первой игре разница между парами была чересчур очевидной.

Первая претензия – работа без мяча. Одинаково паршиво защищались 1-в-1 и оценивали возможность для перехвата. Второй косяк – действия на мяче. Кристенсен чаще отвечал за первый пас, но выбирал не лучшую опцию для передачи. Зума терялся даже под хаотичным прессингом «МЮ».

В этом матче от них не требовались рывки с мячом и разрезающие передачи – отлично разыгрывали Джорджиньо и Ковачич. Но расставание с Луисом все равно выглядит абсурдно. Бразилец входил в тройку лучших игроков «Челси» по созданным моментам и точно соответствовал стилю, который навязывает Лэмпард. Его сменщики провалились настолько, что потеря Давида ощущались даже в игре без мяча, где Луис был традиционно слаб.

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