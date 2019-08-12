Что случилось?

25 июля на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца напали вооруженные грабители. Озил подвозил партнера по команде на своем внедорожнике, когда путь футболистам перекрыли двое мужчин на мопедах – как минимум один из них был вооружен ножом.

Атаку грабителей браво отбил Колашинац: боснийский танк голыми руками отогнал нарушителей спокойствия от автомобиля – поступок Сеада привел фанатов «Арсенала» в настоящий восторг. Теперь болельщики «канониров» требуют, чтобы Унаи Эмери сделал Колашинаца капитаном команды.

Чего хотели грабители?

Вскоре после инцидента британские медиа выяснили, что воры рассчитывали снять с футболистов дорогие часы. Однако затем ситуация приняла неожиданный поворот: за Озила и Колашинаца вписалась восточноевропейская преступная группировка, дав понять своим «коллегам», что игроки «Арсенала» находятся в статусе неприкасаемых.

Месут Озил и Сеад Колашинац («Арсенал»)Getty Images

Другая преступная банда, базирующаяся в Лондоне, восприняла слова выходцев из Восточной Европы как вызов. По данным Daily Mail, теперь преступники хотят не только лишь снять с Месута и Сеада часы – они пообещали забрать у игроков «все, что у них есть».

Что происходит теперь?

Учитывая сложившуюся ситуацию, «Арсенал» решил не брать Озила и Колашинаца на матч первого тура АПЛ против «Ньюкасла», а жена Сеада срочно уехала в Германию. Сейчас возле лондонских домов немецкого и боснийского футболистов круглосуточно дежурит охрана.

«Благополучие наших игроков и их семей всегда было и остается нашим приоритетом. Мы поговорили с Сеадом и Месутом и их представителями и решили, что они не сыграют в Ньюкасле», – заявил представитель «Арсенала».

Полиция неустанно работает над тем, чтобы охранять покой футболистов. Так, 8 августа двое мужчин (27-летний Ферхат Эркан и 27-летний Саламан Экинчи) были замечены возле дома Озила – они устроили там перебранку, видимо, не сумев о чем-то договориться. Сейчас Эркан и Экинчи находятся под арестом: им были предъявлены обвинения в соответствии с Законом об общественном порядке.

17 августа «Арсенал» проведет встречу с «Бёрнли», 24 августа – с «Ливерпулем».

Сыграют ли в этих матчах Озил и Колашинац, пока неизвестно.

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