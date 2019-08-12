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Пушечки Торреса, Азара и Дрогба. Сочнейшие голы «Челси» в АПЛ

Пушечки Торреса, Азара и Дрогба. Сочнейшие голы «Челси» в АПЛ
Eurosport

1 час назад

Этим можно любоваться очень долго.

Официальный YouTube-канал АПЛ выложил видео с лучшими голами в истории «Челси». В ролик попали гениальные творения таких легенд, как Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Азара, Торреса и многих других.

В видео собраны все лучшие голы клуба с момента основания АПЛ, то есть с 1992 года.

Кто разыграет титул, что будет с «Челси», как будет страдать «Арсенал» – в подкасте Eurosport.ru.

«Челси» не наиграл на 0:4. Лэмпард подготовил команду, но «МЮ» снова включил убойные контратаки

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