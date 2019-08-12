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Бывшая футболистка и эксперт Sky: «Есть сомнения, что Месси прошел бы в стартовый состав «Ман Сити»
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Эксперт Sky Sports Алекс Скотт выразила неуверенность, что плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси пробился бы в стартовый состав «Манчестер Сити».
«Подошел бы Месси в его нынешней форме «Манчестер Сити»? С одной стороны, безусловно – да. Но вопрос в том, стал бы Гвардиола менять стиль игры «Ман Сити» ради Месси. И если нет, то где оказался бы Лео?» – приводит слова Скотт Express.co.uk.
- В первом туре АПЛ-2019/20 «Манчестер Сити» со счетом 5:0 разгромил «Вест Хэм».
- Скотт – бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии.
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