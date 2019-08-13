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«Сити» оштрафовали на 340 тысяч евро за переходы юниоров. «Челси» за это лишили трансферов

«Сити» оштрафовали на 340 тысяч евро за переходы юниоров. «Челси» за это лишили трансферов
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Санкции то строже, то мягче.

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал «Манчестер Сити» за трансферы и заявку несовершеннолетних футболистов.

«Установлено, что «Манчестер Сити», среди прочего, нарушил пункт 19 Регламента ФИФА о статусе и переходах футболистов», – отмечается в решении организации.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание то, что менеджеры «Сити» признали нарушение. Манкунианский клуб оштрафовали на 340 тысяч евро.

«Забота о несовершеннолетних футболистах – ключевой элемент общей нормативно-правовой базы ФИФА, которая следит за трансферами игроков. Эффективное соблюдение этих правил имеет первостепенное значение, что также неоднократно подтверждалось Спортивным арбитражным судом», – говорится в заявлении Дисциплинарного комитета.

  • Штраф «Сити» связан с трансферами ганских футболистов Доминика Одуро и Джорджа Дэвиса. Они перешли из академии Right to Dream в «Манчестер» в 2011 году. В 2018-м игроки заявили в интервью датской газете Jyllands-Postenin, что подписали контракт с «горожанами», когда им еще не было 18 лет.
  • ФИФА за такое же нарушение наказала «Челси» дозаявочным баном на два трансферных окна.

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