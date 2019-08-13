Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал «Манчестер Сити» за трансферы и заявку несовершеннолетних футболистов.

«Установлено, что «Манчестер Сити», среди прочего, нарушил пункт 19 Регламента ФИФА о статусе и переходах футболистов», – отмечается в решении организации.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание то, что менеджеры «Сити» признали нарушение. Манкунианский клуб оштрафовали на 340 тысяч евро.

«Забота о несовершеннолетних футболистах – ключевой элемент общей нормативно-правовой базы ФИФА, которая следит за трансферами игроков. Эффективное соблюдение этих правил имеет первостепенное значение, что также неоднократно подтверждалось Спортивным арбитражным судом», – говорится в заявлении Дисциплинарного комитета.

Штраф «Сити» связан с трансферами ганских футболистов Доминика Одуро и Джорджа Дэвиса. Они перешли из академии Right to Dream в «Манчестер» в 2011 году. В 2018-м игроки заявили в интервью датской газете Jyllands-Postenin, что подписали контракт с «горожанами», когда им еще не было 18 лет.

ФИФА за такое же нарушение наказала «Челси» дозаявочным баном на два трансферных окна.

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